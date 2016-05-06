Новосельцев: «Ростов» оторвался от прямого конкурента. Первое место на нас не давит»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Потратили все эмоции. Теперь надо эмоционально восстанавливаться к следующей игре. Это была одна из наших важнейших игр, играли против прямого конкурента, теперь оторвались от них еще больше. Первое место на нас не давит.

Дома всегда стараемся играть в высокий прессинг, пытаемся не давать сопернику создавать опасные моменты, глушим на их же половине поля», – сказал Новосельцев.