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    Нойштедтер может сыграть за сборную России на Евро-2016

    Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер сохраняет шансы сыграть за сборную России на Евро-2016. Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко.

    «Это реально», – сказал Мутко, отвечая на вопрос, есть ли вероятность участия Нойштедтера на чемпионате Европы во Франции в составе сборной России.

    Напомним, в марте этого года полузащитник подал документы на получение российского гражданство, при этом игрок хочет сохранить и немецкий паспорт.

    Источник: ТАСС

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    06.05.2016 16:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +57

      Ailend 9 мая 2016, 11:25

      СТранно Имея Немецкое гражданство, с Украинскими корнями (если вики не врет). Получать Российское, с надеждой играть за зборную... Странно... Почему не Украинское шансов то больше.. Та и В России вроде и получше игроки есть..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 6 мая 2016, 18:56

      судя по статистике основной защитник бундеслиги и клую не на последнем месте ещё и забивает, почему бы и нет то?

      1
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      Рейтинг: +137

      olebar73 6 мая 2016, 17:15

      Зачем он нужен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > olebar73 6 мая 2016, 18:43

      Игнашевич не вечен,препараты тоже скоро помогать перестанут)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      вулвер 6 мая 2016, 16:56

      ну заебись же!

      1
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      Рейтинг: +140

      Reets 6 мая 2016, 16:46

      А дедушке как объяснить что за сборную страны играет Нойштедтер? Я не националист(расист и тп и тд), клянусь. Но мы с дедом близки и он не поймет, ни меня ни вас. Задачка на выходные от Мутко.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Reets 6 мая 2016, 17:04

      А бразильцы? Я задолбался сыну обьяснять что они русские,просто чёрные. Такой вот подвид русскоязычных негров)))

      3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > андрей андреев 6 мая 2016, 17:06

      Ахаха
      +100500

      0
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      Рейтинг: +6884

      sochi-2013 > Reets 6 мая 2016, 17:58

      Ты скажи деду, где Н. родился- он и поймет.

      2
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      Рейтинг: +21

      Эрзя > андрей андреев 6 мая 2016, 18:16

      если рассуждать как ты, то Мутко это бандеровец)))

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > андрей андреев 6 мая 2016, 18:42

      Может сказать сыну правду?
      Мы с советских времен имеем привычку ютить у себя папуасов.
      Где же теперь россиянин Тчуйсе...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Эрзя 6 мая 2016, 19:00

      Ну фамилия явно украинская,видно засланый казачёк то)))

      1
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