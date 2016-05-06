Нойштедтер может сыграть за сборную России на Евро-2016

СТранно Имея Немецкое гражданство, с Украинскими корнями (если вики не врет). Получать Российское, с надеждой играть за зборную... Странно... Почему не Украинское шансов то больше.. Та и В России вроде и получше игроки есть..
Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер сохраняет шансы сыграть за сборную России на Евро-2016. Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко.
«Это реально», – сказал Мутко, отвечая на вопрос, есть ли вероятность участия Нойштедтера на чемпионате Европы во Франции в составе сборной России.
Напомним, в марте этого года полузащитник подал документы на получение российского гражданство, при этом игрок хочет сохранить и немецкий паспорт.