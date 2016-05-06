Молодежное первенство. «Локомотив» одолел «Ростов», ЦСКА взял верх над «Тереком»

В матче 27-го тура молодежного первенства чемпионата России «Локомотив» одержал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

В другой встрече ЦСКА уверенно разобрался с «Тереком».

Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

Ростов (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Махатадзе, 19; 1:1 – Ю, 42 (с пенальти); 1:2 – Шаповалов, 89 (в свои ворота).

ЦСКА (мол.) – Терек (мол.) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Олейников, 4; 2:0 – Чалов, 28; 3:0 – Пухов, 44 (с пенальти); 3:1 – Кадыров, 56.