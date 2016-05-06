Луценко: «Приглашение в сборную России? Надеждами не тешусь»

Нападающий «Мордовии» Евгений Луценко оценил собственные шансы на попадание в состав сборной России. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за саранскую команду в РФПЛ 24 матча, в которых забил девять голов.

– Гордеев прошлой осенью упоминал вашу фамилию в контексте сборной. Задумываетесь об этом?

– Такие цели у каждого футболиста с детства есть. А когда тренер клуба рекомендует игроков в сборную, расцениваю это как комплимент своему футболисту и не более. Надеждами не тешусь. Но если буду показывать результаты и возникнет такой вариант – это будет счастьем всей жизни.

– Полагаете, в Саранске реально дослужиться до национальной команды?

– Тренеры, конечно, понимают, что в таких маленьких командах игроки решают совсем другие задачи. Не знаю, что они думают, но допускаю, что сомневаются в способности такого футболиста решать высокие задачи, скажем, на чемпионате Европы. На данный момент я играю в «Мордовии», демонстрирую такие результаты, но буду стараться и дальше прибавлять.