РФПЛ. «Спартак» разгромил «Динамо» в дерби благодаря дублю Промеса

В заключительном матче 27-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле одержал победу над «Динамо» – 3:0. Три очка в московском дерби красно-белым принесли точные удары Квинси Промеса и Зе Луиша.

Россия. Премьер-лига, 27-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 44; 2:0 – Зе Луиш, 54; 3:0 – Промес, 85.

Спартак: Песьяков, Брызгалов, Кутепов, Боккетти, Макеев, Ромуло, Глушаков, Ананидзе (Зотов, 68), Попов (Зуев, 72), Промес (Мельгарехо, 88), Зе Луиш.

Динамо: Шунин. Ещенко, Самба (Хольмен, 70), Дьяков, Морозов (Живоглядов, 78), Денисов, Соснин (Драгун, 66), Зобнин, Ташаев, Ионов, Бечирай.

Предупреждения: Боккетти, 49; Глушаков, 73 – Ещенко, 28.

Судья: Сергей Карасев.

Амкар (Пермь) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гол, 4; 1:1 – Гогниев, 38.

Амкар: Селихов, Белоруков, Джикия, Комолов (Гиголаев, 76), Бутко, Занев, Гол, Огуде, Баланович (Идову, 82), Салугин, Прудников (Чума, 64).

Урал: Заболотный, Мартынович, Меркулов, Фидлер, Сапета, Емельянов, Щербаков (Коробов, 70), Кулаков, Рязанцев (Ярошенко, 71), Гогниев, Лунгу.

Предупреждение: Огуде, 89.

Удаление: Огуде, 90.

Судья: Алексей Матюнин.

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Канунников, 27; 1:1 – Смолов, 56.

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Бергстрем, Набиуллин (Джалилов, 78), Оздоев (Дядюн, 62), Кисляк, Канунников, Девич (Цакташ, 68), Карадениз, Портнягин.

Краснодар: Крицюк, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Каборе, Ахмедов (Жоаозиньо, 80), Газинский, Вандерсон (Перейра, 63), Мамаев, Смолов.

Предупреждение: Каборе, 47.

Судья: Алексей Николаев.

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Дзюба, 25.

Анжи: Юрченко, Гаджибеков, Лазич, Жиров, Мусалов, Мкртчян, Маевский, Бериша, Амаду, Максимов (Абдулавов, 83), Боли.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай (Маурисио, 56), Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Юсупов (Жирков, 63), Шатов, Халк (Богаев, 90), Дзюба.

Предупреждения: Бериша, 9; Гаджибеков, 17; Максимов, 44; Павлюченко, 90 – Нету, 35; Юсупов, 45; Смольников, 52; Кришито, 68; Жирков, 76.

Удаление: Бериша, 89.

Судья: Михаил Вилков.

Кубань (Краснодар) – Мордовия (Саранск) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 2; 1:1 – Бальде, 6; 1:2 – Перендиа, 86.

Кубань: Беленов, Аподи, Шандао, Зотов (Букур, 81), Армаш, Бугаев, Майрович (Георгиевский, 46), Сантана, Якуба, Бальде, Селезнев (Павлюченко, 75).

Мордовия: Ревишвили, Тишкин, Рыков, Нахушев (Перендиа, 54), Гапон, Махмудов (Кобахидзе, 89), Стеванович, Мухаметшин, Луценко, Власов (Бобер, 62), Игнатович.

Предупреждения: Майрович, 33; Георгиевский, 83 – Махмудов, 33; Рыков, 66; Игнатович, 78.

Судья: Сергей Иванов.

ЦСКА (Москва) – Терек (Грозный) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Вернблум, 17.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (А. Березуцкий, 90), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич (Широков, 77), Еременко, Головин (Ткачев, 90), Муса.

Терек: Городов, Родолфо, Уилкшир, Семенов, Иванов, Кузяев, Варкен, Рыбус, Грозав (Лебеденко, 38 – Плиев, 86), Айссати, Митришев (Мбенгуе, 83).

Предупреждения: Родолфо, 14; Уилкшир, 54.

Удаление: Уилкшир, 80.

Судья: Владимир Москалев.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 8; 2:0 – Нобоа, 45; 2:1 – Шкулетич, 52.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Навас, Баштуш, Ротенберг (Терентьев, 61), Гацкан, Могилевец, Нобоа, Полоз (Ерохин, 58), Азмун (Думбия, 77).

Локомотив: Гилерме, Денисов, Дюрица, Логашов (Хенти, 86), Чорлука, Михалик, Самедов, Тарасов (Коломейцев, 66), Касаев (Жамалетдинов, 69), Миранчук, Шкулетич.

Предупреждения: Баштуш, 20; Логашов, 25; Гацкан, 53; Азмун, 78; Думбия, 90.

Судья: Кирилл Левников.

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Яковлев, 7.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Бурлак, Цаллагов, Родич, Надсон, Померко, Симайс, Молло, Яковлев (Ятченко, 76), Яхович.

Уфа: Шелия, Аликин, Тумасян, Никитин, Сысуев, Зубарев, Стоцкий, Пауревич (Ханджич, 46), Кротов (Сухов, 65), Карлос, Марсиньо (Безденежных, 87).

Предупреждения: Кротов, 29; Таранов, 51; Яковлев, 52; Надсон, 72.

Судья: Владислав Безбородов.