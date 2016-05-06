Дринкуотер привлек внимание «Челси» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер может сменить клубную прописку. Сообщается, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль», которые намерены приобрести хавбека в ближайшее трансферное окно.

Соглашение англичанина с «лисами» рассчитано до лета 2018 года, а его рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Дринкуотер провел в составе «Лестера» 34 матча, отметившись двумя голами и сделав восемь результативных передач.