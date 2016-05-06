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Семшов мог стать игроком «Спартака» и «Рубина»

6 мая 2016, 06:08
2

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов признался, что во времена своих выступлений мог оказаться в «Спартаке» и «Рубине».

– Вас регулярно приглашал «Спартак». Когда был особенно настойчив?

– При Лаудрупе. С Карпиным, генеральным директором, раза четыре встречался. Спрашивал: «Главный-то тренер во мне заинтересован?» – «Конечно! А то бы здесь с тобой не сидел!» Вот тогда было «горячо». С Карпиным и Черчесовым я играл на чемпионате мира. Но на переговорах общался на «вы». Черчесов рассказывал, что будет полностью доверять, вокруг меня собирается что-то выстроить. До этого и Романцев приглашал, и Федотов…

– Кто еще звал?

– Бердыев лично приезжал в чемпионский сезон «Рубина». Полчаса беседовали. Мнение о Курбане Бекиевиче у меня резко поменялось!

– Настолько обаятельный?

– Не то слово. Мне казалось, он замкнутый, суровый. Но Бердыев совершенно другой: «Если нужно отпустить по семейным делам – никогда не откажу!» Очень мило поговорили. На встречу я с дочкой приехал. Потом спрашивает: «Это что за мужчина?» – «Уважаемый человек, большой тренер…»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Рубин Семшов Игорь Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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Jack24
1462506880
Жалко не попал в Спартак
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serhz
1462518080
Повезло тогда и Спартаку и Рубину сильно.
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