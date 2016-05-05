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    Орлов: «Аленичев услышал призывы болельщиков «Спартака»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил, что московский «Спартак» сохраняет шансы на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

    «Тяжелое поражение в Петербурге заставило Дмитрия Аленичева серьезно пересмотреть свои взгляды на игроков обороны. Молодой тренер, надо отдать ему должное, не побоялся пойти на радикальные меры: против «Локо» места в центе обороны доверили защитникам «Спартака-2»Илье Кутепову и Александру Пуцко. В игре, которую можно было сравнить с прыжком в последний вагон уходящего поезда, Аленичев сознательно отказался от опытных Владимира Граната и Сергея Паршивлюка, отсутствовал в составе и итальянец Сальваторе Боккетти.

    Дальше больше: по ходу игры болгарина Ивелина Попова заменил свой воспитанник Александр Зотов. То есть призывы болельщиков команды — делать ставку на своих воспитанников — были услышаны тренером. Хотя, вероятно, советы со стороны совпали с мыслями самого Аленичева.

    В результате «Спартаку» в матче с сильным соперником удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию. Молодые игроки не подвели своего тренера. Красно-белые использовали последнюю возможность поучаствовать в борьбе за попадание в зону УЕФА. Кстати, если «Зенит» не вылетит из пятерки лидеров, то итоговое пятое место в чемпионате даст право выступать в следующем сезоне в Лиге Европы», – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.05.2016 13:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +348

      343443 5 мая 2016, 20:29

      гена гена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ugar1 5 мая 2016, 16:11

      гена гена когда ты замолкнишь

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 15:47

      Орлов Орлов -трепло ты.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 5 мая 2016, 15:02

      Рискнул,молодец! Победителей не судят.Теперь посмотрим,как они дальше будут играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 5 мая 2016, 14:50

      Орлова в президенты!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > eleng 5 мая 2016, 15:09

      Чего? Клуба ветеранов 1 мировой)))

      0
      Ответить
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