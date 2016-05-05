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    Тимощук: «Сможет ли Аршавин показать то, чего от него ждут?»

    Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук уверен, что его партнер по команде Андрей Аршавин до сих пор мотивирован для игры на высоком уровне.

    Может-быть Аршавин что-то кому-то хочет доказать?

    Думаю, да. В его жизни были отрезки, которых лучше бы избежать, что-то растеряно, позади непростые ситуации, которые Андрей переживал. Но нет сомнений, что он – игрок топ-уровня, и вопрос только в том, сможет ли он показать то, чего от него ждут. И даже не так – не «сможет ли», а «когда сможет». Он целый месяц работал с командой, не подписывая контракта. О чем это говорит? Как раз о том, что у человека есть цель, есть стремление быть именно тем Аршавиным, игрой которого все не так давно восхищались.

    Выходя на поле, чувствуете, что Аршавин понимает футбол глубже и тоньше, чем большинство других ваших партнеров?

    Давайте не будем переходить на личности. То, что понимает глубоко и тонко, – факт. Карьера сама за себя говорит. Но здесь, в казахстанской премьер-лиге, не все так просто, как многим кажется. Тут все царапаются, бьются за свой клуб, за партнеров, за себя, за карьеру. В современном футболе вообще нет слабых соперников, это я вам точно говорю. Нет их! Как и проходных матчей. Лет десять назад в этом смысле было несравнимо легче.

    Источник: Спортфакт

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    05.05.2016 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 15:55

      царапаются и бьются за клуб только в кайрате, в остальных клубах- только пиво пьют да чипсы жрут

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