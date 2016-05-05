Харт: «Уход Компани имел негативный эффект»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт считает, что травма капитана команды Венсана Компани в начале встречи повлияла на исход полуфинального противостояния с «Реалом» (0:1), но не имела решающего значения.

«Уход Венсана имел негативный эффект, но Мангала занял его место и боролся за команду на протяжении всего матча – конечно, мы потерпели поражение не из-за этой вынужденной замены. Соперник создал мало шансов в первом и втором матчах, но и мы не отличились в этом плане.

Что ж, оставим это поражение позади и будем готовиться к последним поединкам Премьер-лиги», – сказал Харт.

Напомним, что Компани вынужден был покинуть поле на 10-й минуте первого тайма.