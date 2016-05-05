Суарес отказал «Зениту»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес входил в трансферные планы «Зенита». Представители Санкт-Петербурга вели переговоры с футболистом молодежной сборной Испании в прошедшее зимнее трансферное окно, но он ответил отказом.

Известно, что интерес к персоне 22-летнего игрока проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Ближайшим летом он имеет шанс оказаться в одной из этих команд. Есть вариант с возвращением в «Барселону», обладающей правом обратного выкупа Суареса за 3 миллиона евро.

В текущем сезоне в 31 матче чемпионата Испании Суарес забил четыре гола и сделал семь результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.