Пеллегрини: «Матч с «Реалом» должен был закончиться серией пенальти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини считает, что его команда не заслужила поражения в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

«Конечно, я недоволен тем, как мы создавали моменты, но мы не заслужили поражения.

Думаю, мы сыграли хорошо, не давая «Реалу» шансов забить, но сегодня нам не хватило игрока, который смог бы создать разницу впереди. Ни одна из команд не заслужила победу, матч должен был закончиться серией пенальти.

Мы не увидели, что «Реал» лучше нас», – сказал Пеллегрини.