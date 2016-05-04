Навас повторил достижение Канисареса и близок к рекорду ЛЧ

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Эта игра стала для вратаря мадридцев Кейлора Наваса девятой в нынешнем розыгрыше турнира, в которой он не позволил соперникам поразить свои ворота. Столько же матчей отстоял на ноль голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес в сезоне Лиги чемпионов-2000/01, и на сегодняшний день этот результат остается лучшим.

Таким образом, в финале Навас может стать абсолютным рекордсменом по числу «сухих» матчей в одном сезоне Лиги чемпионов.