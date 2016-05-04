Карпин: «Если бы я в свое время был тренером «Спартака», выгнал бы футболиста Карпина»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин критически отозвался о своей игре за московский «Спартак» в бытность футболистом.

«Пересматриваю какие-то матчи. Не понимаю, как Олег Иванович Романцев меня не выгнал. По моему нынешнему мнению, как тренера, я делал все неправильно. Ну, или не все. Или многое. Слишком многое. Если бы я тогда был тренером «Спартака», выгнал бы футболиста Карпина», – сказал 47-летний специалист.

Напомним, что Карпин выступал в составе красно-белых с 1990 по 1994 год, после чего уехал в Испанию.