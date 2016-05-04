Роде может стать частью сделки по переходу Хуммельса в «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде может продолжить свою карьеру в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает источник, рассматривается вариант, при котором 25-летний хавбек станет частью сделки по переезду в Мюнхен защитника желто-черных Матса Хуммельса. Сумма его трансфера оценивается в 36 миллионов евро, в свою очередь Роде по данным Transfermarkt стоит 8 миллионов.

В текущем сезоне Роде принял участие лишь в 15 играх за «Баварию», в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.