Оланаре не поможет ЦСКА в этом сезоне

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что сроки восстановления форварда армейцев Аарона Оланаре еще не определены, но заверил, что в этом сезоне нигерийский нападающий своей команде уже помочь не сможет.

«Пока о сроках говорить рано. В ближайшее время проведем артроскопию. В этом сезоне он, естественно, уже не сыграет», – заявил Керимов.

Напомним, Оланаре получил травму в финальной игре за Кубок России против «Зенита» (1:4). Медобследование выявило у игрока повреждение передней и боковой связок правого коленного сустава.