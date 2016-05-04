Гацкан: «При Бердыеве ребята в атаке играют более свободно, импровизируют, но оборона должна быть на замке»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился своими мыслями о том, в чем кроется секрет успеха команды в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«У нас хороший коллектив, замечательный тренер. После того, как мы сохранили прописку в прошлом году, все ребята хорошенько подумали и поставили перед собой задачу готовиться все лучше и лучше. Выкладываемся на каждой тренировке, слушаем тренера и стараемся на поле выполнять все, что он говорит.

«Ростов» – тренерская команда. Бердыев строит работу таким образом, что в атаке ребята играют более свободно, импровизируют, но оборона должна быть на замке, в строгом соответствии с тем, что мы отрабатываем на тренировках», – рассказал Гацкан.