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    Орлов: «Халк – помощник Слуцкого»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в финальном матче Кубка России с ЦСКА (4:1) отметил роль нападающего сине-бело-голубых Халка в развитии форвардов Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

    «Халк, кстати, очень помогает Слуцкому: во-первых, позволил раскрыться Дзюбе, а теперь принялся тренировать и Кокорина. Ребята получают от бразильца мяч и забивают. Кокорин и на тренировках работает великолепно, у него очень многое получается. В игре – далеко не все, и это из-за нехватки уверенности. Сразу после гола Кокорин даже побежал иначе! То же самое с Дзюбой было. Халк невольно работает на сборную России, он – помощник Слуцкого», – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.05.2016 21:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 5 мая 2016, 16:42

      Особенно гол кокорина в ворота цска- шедевр. Марадона отдыхает))) Феерический дриблинг и удар.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > DemSerg 5 мая 2016, 17:56

      Какой бы ни был гол - он голом останется))

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 4 мая 2016, 10:43

      Ну давайте еще и Халка в сборную возьмем -_-

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 4 мая 2016, 10:32

      Старый маразматик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 4 мая 2016, 02:27

      осталось в сборной найти ассистента не хуже халкане велика задача ))))))))
      но если серьёзно посмотрите как хорошо взаимодействует мамаев и смолов!конечно это на уровне рпл, но по моему скромному мнению надо наигрывать мамаева и смолова в основе.

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      Рейтинг: +148

      lex_ex 4 мая 2016, 00:27

      Смогут ли они в сборной так без Халка играть

      1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 мая 2016, 22:44

      С этим не поспоришь

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 3 мая 2016, 22:17

      Гена, шо ты несешь ?

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Flydis 3 мая 2016, 23:57

      редкий случай, когда он по существу прав.

      3
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 3 мая 2016, 21:43

      Я бы ещё резкий рост Шатова связал бы с Халком.

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Lenin26 4 мая 2016, 09:55

      А это уже не раз отмечали,Халк действительно приносит большую пользу не только во время матчей

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