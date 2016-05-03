Навас: «У «Реала» есть менталитет победителей. Этого не изменить»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас рассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, в первой встрече команды сыграли вничью со счетом 0:0.

«Я не боюсь «Манчестер Сити», но при этом уважаю их. Все игроки знают, какой груз ответственности лежит на нас. Полуфинал Лиги чемпионов – это огромная ответственность. Мы должны продолжать играть так же, как и обычно, мы не обязаны меняться. Мы находимся на правильном пути и стараемся стать лучше. Мы сильны коллективом, а не индивидуальностью. У нас есть менталитет победителей, мы не можем этого изменить», – сказал Навас.