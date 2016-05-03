Зидан: «Если мы не пройдем в финал Лиги чемпионов, случится катастрофа»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от данной встречи. Напомним, в первой игре команды сыграли вничью со счетом 0:0.

«Случится катастрофа, если мы не пройдем дальше. Ответный матч будет сложнее первого, ведь он решающий. У «Сити» хорошие игроки, особенно форварды, но мы будем играть в свой футбол, как и всегда. Вряд ли все сложится так, как в ответной игре с «Вольфсбургом». Мы не должны надеяться, что забьем два или три мяча в течение первых 15 минут. Впереди совершенно другой матч. Мы знаем, что нам придется пахать от первой минуты до последней. Надо сохранять спокойствие и хладнокровие», – сказал Зидан.