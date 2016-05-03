Гвардиола: «Нам не следует думать о том, сколько голов мы забьем «Атлетико»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Атлетико». Напомним, в первой встрече мюнхенский клуб уступил со счетом 0:1.

«Не следует думать о том, сколько голов мы забьем. В первую очередь необходимо хорошо защищаться и контролировать игру. Хотим много владеть мячом и забивать голы. «Атлетико» здорово обороняется, но и атаку всегда готов провести что надо. С такими соперниками играть действительно сложно. Это очень сыгранная команда, взаимопонимание у мадридцев просто блестящее. Но свои моменты мы создадим, пусть, возможно, и не так много.

Это мой последний матч Лиги чемпионов в Мюнхене, и тут ко мне всегда относились очень хорошо. Футбол в Германии имеет свои особенности, и к каким-то вещам мне пришлось адаптироваться. Но я получил бесценный опыт. За время моей работы с «Баварией» мы добились серьезных успехов. Но выйти в финал Лиги чемпионов всегда невероятно тяжело», – сказал Гвардиола.