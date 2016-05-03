«Реал» и «Барселона» получили предложение о покупке Куртуа

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Агент бельгийского игрока уже предложил услуги своего клиента двум испанским командам – «Реалу» и «Барселоне».

Отмечается, что 23-летний вратарь сообщил руководству «Челси» о желании уйти из лондонского клуба, поскольку тот не будет выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Новый наставник «синих» Антонио Конте не собирается препятствовать желанию футболиста.

Напомним, что рыночная стоимость Куртуа составляет 35 миллионов евро.