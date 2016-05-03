Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак хочет остаться в «Зените»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает остаться в команде даже с приходом нового наставника.

    «Не знаю, где буду в следующем сезоне, посмотрим. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Зените». Руководство расставляет приоритеты, объявляет и объясняет свои шаги – занимается поиском нового главного тренера. Но он еще не назван», – сказал Семак.

    Напомним, что португалец Андре Виллаш-Боаш покинет свой пост главного тренера команды по окончании текущего сезона. Известно об интересе «Зенита» к чилийцу Мануэлю Пеллегрини из «Манчестер Сити» и португальцу Паулу Соузе из «Фиорентины».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 мая 2016, 12:40

      лучше бы предложили Семаку стать главным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 3 мая 2016, 11:19

      Останется наверняка. Он всех устраивает в качестве помощника: в футболе разбирается, справедлив, в дела главного не лезет, а главное - у него нет тренерских амбиций. Короче, не быть ему главным. Вечный помощник.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 3 мая 2016, 10:41

      Да разве кто против?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11