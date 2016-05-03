Витсель объявит о своем будущем после Евро-2016

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель сказал, что примет решение относительно своего будущего после завершения чемпионата Европы, который пройдет этим летом во Франции.

«Сейчас я в восторге от того, что мы выиграли кубок. Но еще есть чемпионат, в котором мы будем бороться до самого конца, и чемпионат Европы. А дальше посмотрим, останусь ли я или нет», – сказал Витсель.

Стоит отметить, что действующий контракт 27-летнего футболиста сборной Бельгии с «Зенитом» рассчитан до середины 2017 года. Известно об интересе к нему с стороны «Ромы», «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», «Сток Сити», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Челси». По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.