Ляпорт: «Атлетик» первым будет знать все о моем будущем»

Защитник «Атлетика» из Бильбао Эмерик Ляпорт заявил, что пока не думает о смене клуба. Напомним, что в его услугах заинтересовано несколько европейских клубов, в том числе – «Манчестер Сити».

«Сейчас я думаю только о том, чтобы быть полезным «Атлетику», чтобы добиться поставленных целей в сезоне. Я также хочу должным образом залечить травму. «Атлетик» я могу лишь поблагодарить за все, что клуб дал мне. «Атлетик» первым будет знать все, что касается моего будущего. Я уважаю «Атлетик», – написал он в своем Twitter.

По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.