Дембеле может получить дисквалификацию за тычок пальцем в глаз

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле может быть дисквалифицирован за инцидент, который произошел в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2). В конце первого тайма он поучаствовал в потасовке на поле, в которой ткнул пальцем в глаз нападающему соперника Диего Косте.

Сам эпизод остался без внимания арбитра этой встрече. Но он попал в объективы телекамер. Дембеле из-за этого может получить дисквалификацию постфактум и пропустить оставшиеся два поединка чемпионата Англии.