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    Кубок России. «Зенит» стал обладателем трофея

    Петербургский «Зенит» в финальном матче за Кубок России уверенно расправился с ЦСКА. В составе сине-бело-голубых дублем отметился нападающий Халк, который дважды реализовал пенальти.

    Отметим, что на исходе часа игры с поля был удален защитник армейцев Василий Березуцкий.

    «Зенит» стал трехкратным обладателем Кубка России.

    Кубок России. Финал

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Халк, 34 (с пенальти). 1:1 – Оланаре, 36. 1:2 – Кокорин, 55. 1:3 – Халк, 63 (с пенальти). 1:4 – Юсупов, 70.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Ткачев, 60), В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Дзагоев, Еременко (Васин, 66), Натхо, Головин, Муса, Оланаре (Панченко, 39).

    Зенит: Кержаков, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Гарсия, Юсупов, Шатов, Витцель (Маурисио, 82), Кокорин (Дзюба, 74), Халк (Жирков, 83).

    Удаление: В. Березуцкий, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 17:53
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2016, 00:46

      Молодцы)))Наконец то Питер Кубок взял...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 3 мая 2016, 10:24

      Товарищи, я болел спартака, НО второй пеналь-симуляция Кокорина- ему желтую карточку нодо было давать-он спецом шел на это!!! А вместо этого цска в десятером и 3-1. Противно смотреть было!!! Судья заряженный! Рожи эти сидят на требуне ржут- еще володи не хватало с матвиенко. Искренне жалко коней.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > denzillo 5 мая 2016, 17:53

      дурачило что тут скажешь и дальше болей за свой пищевик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 2 мая 2016, 22:28

      МолодцА ПАРНИ!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 2 мая 2016, 19:14

      обидно за цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 мая 2016, 18:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья выиграл кубок. Миллер оплатил и все-Мутко, Медведев и остальные
      питерские довольны.

      -7
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > vladimir-7 2 мая 2016, 20:48

      Как боженька смолвил! бомжатскому калоотребью этого не понять,ведь сейчас не к месту будет пиздеть их вечное «это Гинер всё купил»))Два пенальти в финале кубка,один липовый,а то и оба,только в рашен кубке такое возможно.

      -3
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Klaido 2 мая 2016, 22:54

      Еще и даунидзе захрюкало.Какие еще обиженки тупица?какое «наше» "это Г... все купол_О!"??Пивасика ростовского перебрал что-ли?Сиди,болей дальше за народный середняк,20 лет без побед.Почитай пока что обозначают буковки ЛЧ,ведь командочка с буковкой С в ромбике уже и не помнит что это такое.

      -1
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Klaido 4 мая 2016, 19:36

      Вот и я об этом же,не знаю зачем ты тут появилась,прошмандовка)иди собственно и ной.ты все верно написала

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 2 мая 2016, 18:34

      очевидное превосходство одной команды над другой

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 мая 2016, 18:29

      Теперь бомжи и серебро возьмут, к гадалке не ходи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 2 мая 2016, 18:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и славно! ЦСКА - чемпион! Зенит - обладатель кубка! Как по нотам!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > gor77 2 мая 2016, 18:24

      ... с мягким знаком?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 мая 2016, 18:19

      Конифеева на пенсию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      аршавец 2 мая 2016, 18:04

      Не было главного дровосека конского - Вернблума. И игра стала чище.
      Сегодня прямо суперконцентрация - всё созданное залетело. Ну и прям ради Кубка играли.

      С Победой!

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