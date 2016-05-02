Покеттино надеется сделать из «Тоттенхэма» топ-клуб

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подчеркнул, что этот сезон позволяет лондонской команде рассчитывать на успешное будущее.

«Этот год очень важен для нас, поскольку является переходным. Уже в ближайшем будущем мы переедем на новый стадион, на котором будем проводить матчи Лиги чемпионов. У нас прекрасные болельщики, потрясающая инфраструктура. Все это поможет нам стать топ-клубом и сражаться за высокие места.

Мы начали этот сезон не лучшим образом. Многим игрокам не хватало уверенности в себе, однако после 10-12 игр мои подопечные поверили, что выступают за большой клуб, после чего мы стали побеждать. Может быть, именно тех очков на старте сезона нам не хватило для борьбы с «Лестером», – сказал Покеттино.