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    Гончаренко: «ЦСКА необходимо побеждать во всех оставшихся матчах»

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России с «Зенитом», а также отметил, что для победы в РФПЛ армейцам необходимо побеждать во всех оставшихся встречах.

    «Не думаю, что финальная игра Кубка России может выбить нас из колеи. И у нас, и у «Зенита» опытная команда. Сыграем в финале и будем готовиться к следующим матчам чемпионата. На распределение мест в итоговой таблице завтрашняя игра не повлияет.

    После этого тура для нас расклад предельно понятен: нам нужно одержать все победы. Это нам по силам, будем к этому стремиться», – заявил белорусский специалист в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 07:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 мая 2016, 22:46

      Только это и остаётся делать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 2 мая 2016, 09:56

      Вперед ЦСКА!!!

      3
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