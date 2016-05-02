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  • Луческу: «Степаненко не сделал ничего криминального, он просто поцеловал эмблему «Шахтера»

Луческу: «Степаненко не сделал ничего криминального, он просто поцеловал эмблему «Шахтера»

2 мая 2016, 06:58
13

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Украины, в котором его команда одержала крупную победу над киевским «Динамо». Напомним, что в концовке встречи между футболистами произошла драка.

«Честно говоря, такую игру сложно комментировать. Остался очень неприятный осадок. Такое впечатление, что в конце матча мы были на какой-то корриде. Степаненко не сделал ничего криминального. Он просто поцеловал эмблему своего клуба, что делают многие. Не показывал никаких других жестов, которые могли бы унизить соперника, вернулся на поле. И тут началось… Гонсалес его ударил. Непонятно. Бежал к нему… Наверное, нужно было в тот момент завершить матч, чтобы не допустить кровь, до которой таки дошло. Естественно, потом на поле выскочили другие игроки, чтобы защитить своих коллег, друзей. Не могу понять, за что Степаненко был удален. За то, что поцеловал свою эмблему? Ненормальная реакция. Я за свою карьеру не видел такой реакции футболистов на столь элементарный игровой момент.

Хочу поздравить «Динамо» с чемпионством. Знаю, что значит целый год работать и биться за этот титул, тренироваться. Но сегодняшний поединок еще раз подтвердил то, что я уже говорил: есть такие команды, которые против «Динамо» играют не в полную силу, а против нас убиваются, ломают нам ноги. В особенности это было заметно в последних поединках, когда соперник был супермотивирован. Они пользовались тем, что наши футболисты порой думали о матчах Лиги Европы, дабы себя поберечь и иметь возможность играть в полуфинале этого турнира. Все-таки мы добываем очки и для Украины в целом! Защиты в таких поединках со стороны судей не было никакой. Дентиньо и Гладкий до сих пор не могут восстановиться после встречи с «Черноморцем». И сегодня, к сожалению, у нас было только 16 игроков…

Доволен своей командой и поздравляю ее с тем, как она провела сегодняшний матч. Поздравляю с тем терпением, которое проявили наши футболисты. Молодцы, что не реагировали на фолы. В очередной раз продемонстрировали, что мы сильная команда, в которой не существует деления на запасных или основных футболистов», – сказал Луческу.

Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Премьер-Лига Шахтер Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (13)
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NEMETSRUS
1462163383
Молодец луческу
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ДАША Д
1462165118
Все что нормально, на Украине не нормально.
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Black Giz
1462171533
В Киеве одни дикари!
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Диктор
1462173091
Да вообще по фиг ,что там в вашей незалежной твориться.Ведь кто СКАЧЕТ тот хохол.
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VIPded
1462173604
Мистер всё верно сказал. Грустно, что дебилизм наци-фанов и на игроков перешел...
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talgatnurzhanov2006
1462181693
Путин виноват.
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Djazzz
1462195037
дауны бандеровские
Ответить
Ailend
1462288148
А не нужно было перед болелами Динамо этого делать.. Как по мне красную за это и нужно давать. Мало ли мб это провокация. После такого могло быть и хуже. В плане драки между болелами.. Ярмола еще тот кадр.. В Барселону он надумал или куда там.. За такое и скамейка будет лучшим другом, а не Степаненко.
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XAPAKTEP_
1462368319
Новороссия-Украина 3-0 ухахахахахаах
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burbon2002
1462611864
Ne umeut proigruvat. ix poimeli pered fanami a stepanenko echo i poizdevalsia vot dunamo i zabulo,cto na pole a ne na ulice
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