Ерохин: «Для «Ростова» еще ничего не потеряно, будем двигаться дальше»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился возможными причинами поражения от «Мордовии» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Трудно сказать чего нам сегодня не хватило для победы, вроде бы и моменты были, но забить больше одного мяча не смогли.

Недооценка соперника? Нет, о недооценке я бы говорить не стал. Конечно, мы слышали, что соперник не тренировался из-за долгов по зарплате, но на это никто не обращал внимания. Это внутреннее дело «Мордовии». Мы прекрасно понимали, что очки были нужны не только нам, но и команде из Саранска, поскольку она борется за выживание. Несмотря на поражение для нас еще ничего не потеряно, будем двигаться дальше, ведь впереди у нас еще четыре игры», – сказал Ерохин.