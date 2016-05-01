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    Митрофанов: «Перенос финала Кубка из-за интересов сборной — это не очень правильно или совсем непрофессионально»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов не одобряет перенос финального матча Кубка России на 2 мая.

    – Как вы относитесь к тому, что финал Кубка проводится в разгар борьбы за золото в чемпионате?
    – Вы знаете, с точки зрения объективной правды любые шаги, которые приводят к резкому изменению календаря и тем более вносят в работу команд, которые борются за золото, некий раздрай, – это не очень правильно или совсем непрофессионально. Понятно, что есть интересы сборной. Их нужно учитывать.

    Но если я правильно помню, как-то раз два года назад мы уже учли интересы сборной. Сократили на две недели чемпионат.

    Вопрос не в том, когда играть матч. Тем более такой. Команды закончили бы борьбу за золото в чемпионате, потом бы спокойно в принципиально другой качественной манере могли бы оспаривать Кубок.

    Это был бы отдельный качественный праздник. В том числе выгодный и с коммерческой точки зрения, что позволило бы извлечь много полезного для нашего футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 21:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 мая 2016, 12:57

      ой да ладно ныть всегда будут перенеси на конец года скажут и так устали а тут еще один матч и тд и тп

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      Рейтинг: +6

      чепушило 2 мая 2016, 00:29

      Жалко Ростов сдал игру, там сверху указали, кони телега говна все чемпионаты...фу

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