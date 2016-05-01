Семшов: «Позиция «Динамо» сейчас — это дно»

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Игорь Семшов разочарован нынешним местом бело-голубых в турнирной таблице.

«Думаю, задача номер один для «Динамо» — остаться в премьер-лиге и избежать зоны вылета, не попасть в стыковые матчи с командами ФНЛ. А дальше… Есть руководство клуба, которое сделает правильные выводы. Ведь позиция «Динамо» сейчас — это самое настоящее дно. Из него надо выбираться, укреплять команду. Хотя даже по нынешним меркам, у бело-голубых неплохой состав. Это такой бренд, история нашего футбола. «Динамо» всегда должно бороться минимум за место в Лиге Европы», — заключил Семшов.