Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мустафин: «Последние три игры «Мордовия» доказывает, что будет играть до последнего тура и воевать за очки»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин поделился своими первыми впечатлениями после победы над «Ростовом» в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    «Сразу после матча в раздевалку зашел глава республики, поздравил ребят с победой и праздником, поблагодарил за игру. Ребята своей игрой и победой доставили удовольствие зрителям и болельщикам. У нас давно не было побед, и эту черту переступили.

    В игре с «Ростовом» важно было забить первый мяч. Вязкая, насыщенная оборона у соперника. Мы забили первыми, а потом мы действовали по плану. Нам пришлось тяжело. Выпустили третьего центрального защитника, сняли нападающего. Но на встречной атаке хорошо сыграл Дудиев. Пенальти, 2:1, победа.

    Фортуна в футболе играет немаловажную роль. Но это все несерьезно. Была планомерная работа, самоотдача ребят. Последние три игры ребята доказывают, что мы будем играть до последнего тура и воевать за очки, несмотря на то что нас уже сбросили со счетов.

    В каком режиме будем готовиться ко следующей игре? Мы уже пошутили с ребятами по этому поводу. На самом деле, мы провели теоретические занятия, и шутить над этой ситуацией не стоит. Надо планомерно готовиться к следующему матчу», – сказал Мустафин.

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11