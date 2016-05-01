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Глушаков: «Все говорят, что был пенальти. Ничего страшного»

1 мая 2016, 08:11
6

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал спорный эпизод в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом».

– Пуцко не сказал, что ему повезло в моменте с подкатом в своей штрафной? Там ведь была красная карта и пенальти.

– Не видел эпизод. Все говорят, что был пенальти. Ничего страшного. Нам в Ростове два засчитали, так что это футбол. Тут не дали пенальти, там пропустили из-за двух офсайдов. Человеческий фактор, может, судья ошибся.

– «Спартак» играл в оборонительный футбол...

– Какой оборонительный? Не сказал бы так, мы хорошо выбегали. «Локомотив» особо ничего и не сделал. В первом тайме был момент, но там и удара не было. Больше моментов не было.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Глушаков Денис
Комментарии (6)
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Apocalypse
1462080362
Кстати, вспоминаю момент с Промесом во 2-м тайме, где его сбили на пендаль. Точно такой же эпизод был в Питере, когда назначался пенальти в ворота Спарака. Там эпизод был уже отыгран, нарушаются правила и ставится пенальти. Вчера тоже самое было.
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alex-76
1462082233
Ты нашёл свою команду Денис, а дальше не для ((((((((((((
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Диктор
1462084951
Хорошее сравнение с Ростовом-в точку попал говоря это.Это футбол.
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Fedulz-13th
1462087616
КБ с победой. было или не было, пенальти решать судьям. нужно играть локо а не вал ить все на судью.
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vladimir-7
1462102202
Дырявый глушак, правильно, что тебя выгнали из ЛОКО.
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