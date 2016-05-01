Глушаков: «Все говорят, что был пенальти. Ничего страшного»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал спорный эпизод в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом».

– Пуцко не сказал, что ему повезло в моменте с подкатом в своей штрафной? Там ведь была красная карта и пенальти.

– Не видел эпизод. Все говорят, что был пенальти. Ничего страшного. Нам в Ростове два засчитали, так что это футбол. Тут не дали пенальти, там пропустили из-за двух офсайдов. Человеческий фактор, может, судья ошибся.

– «Спартак» играл в оборонительный футбол...

– Какой оборонительный? Не сказал бы так, мы хорошо выбегали. «Локомотив» особо ничего и не сделал. В первом тайме был момент, но там и удара не было. Больше моментов не было.