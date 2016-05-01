Мюллер: «Во вторник мы должны устроить на поле фейерверк»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 32-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:1), а также поделился ожиданиями от ответной игры Лиги чемпионов с «Атлетико».

Напомним, победа во встрече с «Боруссией» гарантировала бы мюнхенцам чемпионство.

«Мы выигрывали и пропустили – в такой ситуации это вдвойне обидно. Нам так и не удалось забить еще раз в конце игры, хотя мы приложили много усилий. Игра была интенсивной в исполнении обеих команд.

Во вторник мы должны устроить на поле фейерверк», – сказал Мюллер.