Дюрица: «В конце «Спартак» тянул время, но делал это умно»

Защитник «Локомотива» Ян Дюрица после матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака» оценил игру соперников и прокомментировал свой автогол.

– Хотел выбить мяч, но получилось забить в свои ворота.

– Как оцените игру?

– «Спартак» играл в умный футбол. Выжидал свои моменты. Первый гол – моя ошибка. Извиняюсь за него. У нас были моменты во втором тайме, соперник прижался к воротам, играл на контрактах.

– Не показалось, что «красно-белые» играли жестко?

– Если соперник так играет, то и ты должен играть так же. В конце матча они тянули время, но они делали это умно, знали, что спешить некуда, – сказал Дюрица.