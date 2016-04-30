Мостовой: «О том, что не «Спартаку» не стоило приглашать Аленичева, говорил еще год назад»

Бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой заявил. что изначально был против приглашения Дмитрия Аленичева на пост наставника красно-белых. Тем не менее, он отметил, что в нынешней ситуации ему не в чем упрекнуть главного тренера столичного клуба.

«Все сейчас говорят: как можно было Аленичеву, вылетевшему в первый дивизион с «Арсеналом», давать возглавить «Спартак"? А я об этом говорил еще в прошлом году, когда его назначали. Какой там спартаковский футбол был в «Арсенале"? Сейчас я ни в чем не могу упрекнуть Аленичева, он делает то, что должен. Да, результата нет.

Должен ли Аленичев уйти по окончании сезона, если не выполнит поставленные задачи? Не знаю. Кто-то, как Андрей Канчельскис, ушедший из «Соляриса», делает это сразу. Другие не могут», – сказал Мостовой.

Напомним, Аленичев возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РФПЛ красно-белые после 25-ти туров имеет в своем активе 38 очков и располагаются на седьмом месте в таблице.