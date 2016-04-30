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  • Вальбуэна рискует пропустить остаток сезона и не поехать на Евро-2016

Вальбуэна рискует пропустить остаток сезона и не поехать на Евро-2016

30 апреля 2016, 13:59
1

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна повредил бедро во время тренировки команды. По информации источника, не исключено, что это может повлечь за собой рецидив старой травмы, с которым игрок уже имел проблемы в текущем сезоне.

Степень серьезности травмы пока неизвестна, но при этом не исключено, что хавбеку придется провести в лазарете остаток сезона, что поставит под вопрос его приглашение в сборную Франции для участия в домашнем чемпионате Eвропы.

В нынешнем сезоне Вальбуэна провел 25 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав пять результативных передач.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Чемпионат Европы Лион Франция Вальбуэна Матье
Комментарии (1)
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пенек_2
1462019454
справедливость восторжествует если не поедет на евро
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