Вальбуэна рискует пропустить остаток сезона и не поехать на Евро-2016

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна повредил бедро во время тренировки команды. По информации источника, не исключено, что это может повлечь за собой рецидив старой травмы, с которым игрок уже имел проблемы в текущем сезоне.

Степень серьезности травмы пока неизвестна, но при этом не исключено, что хавбеку придется провести в лазарете остаток сезона, что поставит под вопрос его приглашение в сборную Франции для участия в домашнем чемпионате Eвропы.

В нынешнем сезоне Вальбуэна провел 25 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав пять результативных передач.