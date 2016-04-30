«Краснодар» откроет школу футбола для взрослых

В мае академия «Краснодара», известная высоким уровнем подготовки молодежи, планирует начать заниматься и с более взрослой аудиторией. Об этом сообщается в сообществе болельщиков клуба.

«Программа создана для любителей футбола от 18 до 45 лет. Начальный уровень — для тех, кто хочет улучшить физическую форму, обучиться футбольным приемам и отработать их. Тренировки на продвинутом уровне предполагают интенсивные занятия, направленные на совершенствование навыков игры.

Тренировки в школе футбола будут проходить по 1,5 часа под руководством специалистов академии ФК «Краснодар» и на ее территории трижды в неделю. Длительность курса составляет 20 групповых тренировок, по окончании школы футбола ее ученики получат возможность сыграть в турнире «Городской любительской лиги», — говорится в заявлении.