Эксперт: «Месси совершенно легально употреблял один из самых тяжелых допингов»

Известный эксперт по запрещенным препаратам Игорь Некрашевич рассказал о применении известными футболистами, в частности, Лионелем Месси различного рода допинга.

«Тяжелый допинг (стероиды) в футболе тоже применяется. Один из самых популярных – нандролон. На нем попадались Франк де Бур, Яп Стам, Фернанду Коуту, покойный Валентин Белькевич. Ну и Месси. Лионель совершенно легально употреблял (неизвестно, употребляет ли сейчас) один из самых тяжелых допингов – гормон роста.

Но здесь никакого скандала – Месси родился с синдромом дефицита гормона роста и был коротышкой. Если бы после зачисления в «Барселону» ему не начали бы срочно делать инъекции этого гормона, он не вырос бы выше 140 сантиметров. В общем, по медицинским показаниям разрешили. И он слегка подрос — да так, что ему даже удалось забить головой в финале Лиги чемпионов. Это интересное сочетание синдрома и препарата сделали из человека того Месси, которого мы знаем. Хотя, конечно, его чисто футбольный талант недооценивать не стоит. Просто так в «Барселону» не берут даже детей», — заявил Некрашевич.