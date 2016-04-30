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  • Пеллегрини: «Невероятно, что АПЛ отказала нам в переносе матча с «Саутгемптоном»

Пеллегрини: «Невероятно, что АПЛ отказала нам в переносе матча с «Саутгемптоном»

30 апреля 2016, 01:40
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал решение АПЛ не переносить на более ранний срок воскресный матч 36-го тура против «Саутгемптона».

Просьба «горожан» была вызвана тем, что в среду им предстоит сыграть ответный матч Лиги чемпионов против «Реала».

«Это невероятно. Если посмотреть на другие чемпионаты, включая Серию А, то команды, которые выступают в Лиге чемпионов, свои внутренние матчи играют по пятницам.

Это было бы лучше для английского футбола, потому что если вылетаешь из ЛЧ – я сейчас не только про «Манчестер Сити» говорю – то можно лишиться лишнего представителя в ЛЧ следующего сезона.

С просьбой о переносе обращался не я – это делал клуб, руководство общалось с представителями АПЛ. Так что я не знаю, почему нам отказали, но мне сказали, что просто невозможно изменить календарь», – сказал Пеллегрини.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, при этом мадридцы свою встречу Примеры сыграют в субботу, а манкунианцы проведут игру АПЛ в воскресенье.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Пеллегрини Мануэль
Комментарии (3)
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ari-_uri_94
1461984783
Жестко. Но надеюсь выиграют реал
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Zenitovets92
1461993147
Вспомнил мюнхенскую трагедию, тогда тоже отказали...
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Deadpool_mazafaka_biz
1462021365
реал победит голубых выскочек
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