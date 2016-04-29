Журналистка «Матч ТВ»: «Врачи и тренеры «Динамо» сказали, что замена Погребняка – плановая»

Журналистка канала «Матч ТВ» Дарья Левченко, которая работала комментатором на матче 26-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Амкаром» (0:0), рассказала о том, что замена нападающего москвичей Павла Погребняка была плановой.

– Интересная ситуация с травмой Погребняка. Я спросила у врачей «Динамо», что случилось с Павлом. Они отвечают: «А вы кто вообще такая?» Представилась, нормально восприняли. А объяснили замену тем, что она плановая. Спрашиваю и у врачей, и у тренеров «Динамо» : «Плановая – это на третьей-то минуте?».

– А они?

– Да, говорят, плановая. Так и должно быть, так планировали: на третьей минуте заменить игрока». Ну окей, раз плановая, – сказала Левченко.

Напомним, главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что замена Погребняка была неожиданной.