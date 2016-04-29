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  • Журналистка «Матч ТВ»: «Врачи и тренеры «Динамо» сказали, что замена Погребняка – плановая»

Журналистка «Матч ТВ»: «Врачи и тренеры «Динамо» сказали, что замена Погребняка – плановая»

29 апреля 2016, 23:03
12

Журналистка канала «Матч ТВ» Дарья Левченко, которая работала комментатором на матче 26-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Амкаром» (0:0), рассказала о том, что замена нападающего москвичей Павла Погребняка была плановой.

– Интересная ситуация с травмой Погребняка. Я спросила у врачей «Динамо», что случилось с Павлом. Они отвечают: «А вы кто вообще такая?» Представилась, нормально восприняли. А объяснили замену тем, что она плановая. Спрашиваю и у врачей, и у тренеров «Динамо» : «Плановая – это на третьей-то минуте?».

– А они?

– Да, говорят, плановая. Так и должно быть, так планировали: на третьей минуте заменить игрока». Ну окей, раз плановая, – сказала Левченко.

Напомним, главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что замена Погребняка была неожиданной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Амкар-Пермь Погребняк Павел
Комментарии (12)
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koli4ka
1461961415
Супер кино про немцев...
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gambler35
1461961573
Видимо, скоро будет и замена тренеров...плановая...
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Omanid87
1461963048
Верх тактической мысли)))
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Artemka69
1461963254
Шутники))))))
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LokoBars
1461964219
Да уж..
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WhiteEgon
1461968136
Журналисты с Матч ТВ резбегаются толпами, а оставшиеся пытаются вызвать к себе интерес.
Ответить
Аликерич
1461971577
У них была какая-то тактика и они ее придерживались...
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арейская
1461973300
Смех да и только...Хотя смешного, конечно, мало
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zadira56
1461984257
Павлюченко, Погребняк, Аршавин... Всех денег всё равно не собрать. Валили бы уж на пенсию.
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fakel-vrn
1462000831
очень хочу увидеть динамо москва в фнл...зря амкар болгарина обидел...могли бы и выиграть
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