Энрике: «Нас не волнует, что сказали Адан и Ильярраменди»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал высказывание вратаря «Бетиса» Антонио Адана о том, что севильцы хотят помочь «Реалу» выиграть титул, обыграв каталонцев. Этими словами поделился в социальных сетях игрок «Реала Сосьедад» Асьер Илльярраменди, который, как и Адан, ранее выступал за мадридский «Реал».

«У меня нет доказательств того, что «Бетис» и «Реал Сосьедад» хотят победы «Реала» в чемпионате. Лигу выиграет команда, которая наберет больше очков после 38 матчей. Нас не волнует, что сказали Адан и Ильярраменди.

Иметь свои предпочтения внутри профессии – это нормально, но на нас это не повлияет», – подчеркнул Энрике.