Сигурдссон: «Измайлов – лучший футболист, с кем мне доводилось играть»

Защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о самых техничных игроках, с которыми ему довелось выступать.

«Во второй сезон в «Копенгагене» мы играли вместе с моим коллегой по амплуа Олофом Мельбергом, который поиграл в «Астон Вилле», «Ювентусе» и «Вильярреале» и провел больше сотни матчей за сборную Швеции. Он действительно классный футболист, мы с ним много общались, и я почерпнул от него уйму полезных знаний. А еще я горд, что мне довелось поиграть в «Краснодаре», пусть и не очень долго, с Маратом Измайловым. Я всегда с восхищением наблюдал за ним на тренировках, и меня поражала его техничность. Считаю, это лучший футболист, с кем мне доводилось играть в одной команде», – цитирует Сигурдссона «Независимая спортивная газета».