Казаков: «Мечтой Черчесова была и остается работа в «Спартаке»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не стал исключать варианта, при котором главный тренер «Легии» Станислав Черчесов может вернуться в Россию.

«Насколько известно, в контракте тренера с варшавским клубом есть пункт, согласно которому он имеет возможность оставить «Легию» в случае привлекательного предложения из России.

Или не из России. Поскольку из соседней Германии в сторону Черчесова посматривают тоже с интересом. «Легия» – это серьезная витрина, чемпионский титул – шанс перейти в лигу, считающуюся элитарной. Не так давно «Кельн» рассматривал кандидатуру Александра Бородюка. Так что отрицать подобные варианты не стоит. Другое дело – что из широкого круга претендентов выбирают только одного. И европейцу из другой страны, а уж тем более россиянину, выиграть эти бега крайне тяжело.

Но мечтой Черчесова, как понимаю, была и остается работа в «Спартаке». Несмотря на то что две предыдущие истории – с увольнением и отказом от первоначальной договоренности, скрепленной рукопожатием, стали для тренера достаточно болезненными», – написал он в авторской колонке.