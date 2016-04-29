Овчинников: «Кубань» она и в Африке «Кубань»

Наставник «Левадии» Валерий Овчинников прокомментировал крупные победы ЦСКА и «Зенита» в матчах 26-го тура РФПЛ. Напомним, что армейцы обыграли «Урал» (3:0), а «Зенит» был сильнее «Кубани» (4:1).

– Неужели не ждали осечек лидеров?

– А как их можно ждать? Если ЦСКА и «Зенит» прошлись катком по соперникам. «Урал», в принципе, добротная команда. Григорий Иванов ее создает. Она сейчас в середине таблицы. У армейцев есть супермотивация стать чемпионом. Понимаете о чем я?

– Не совсем.

– «Урал» во втором тайме – минут 10-15 – немного подергался и закончился. ЦСКА навалился и окончательно разорвал Екатеринбург.

– А «Зенит» с «Кубанью"?

– Ташуев ушел. Может быть, думали, что это встряхнет команду. Но «Кубань» она и в Африке «Кубань"!

– Все-таки один гол забили, какое-то время держали интригу.

– Ну, забили, потом поверили в себя. А лучше бы закрылись, выкопали бы перед свой штрафной ров и сидели бы в нем! Может, и отбились бы. Играть на равных с «Зенитом» – бесполезно. Ребята, счет на табло. А ведь сколько «Зенит» еще мог забить? Вот в том-то и дело…