Слуцкий: «Широков заболел, а про Гончаренко и «Кубань» лучше у них самих спрашивать»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал крупную победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России над «Уралом» (3:0).

– Мы понимали, что надо правильно играть с такой командой, как «Урал». Это тактически выстроенная команда. Очень рады, что удалось забить быстрый гол. Справились сегодня с тактическими задачами и справедливо выиграли.

– Широков сегодня был в заявке, но второй тайм провел в комментаторской кабине. Почему?

– Он заболел. У него высокая температура с утра.

– Гончаренко упорно отправляют в «Кубань». Информация соответствует действительности?

– Об этом вам лучше спросить у Гончаренко и «Кубани».

– До конца клубного сезона осталось не так много времени. У нас есть шанс увидеть на поле одновременно и Еременко, и Широкова?

– Есть. Они же в составе.