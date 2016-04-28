Сауль: «Гол в ворота «Баварии» – самый лучший и важный в моей карьере»

Полузащитник «Атлетико» Сауль поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Баварии», который принес мадридской команде минимальную победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Используя дриблинг, я побежал к воротам соперника, после чего понял, что обыграл уже двоих игроков. Вошел в штрафную, убрал мяч под левую и пробил. Думаю, это мой лучший и самый важный гол в карьере.

«Бавария» – очень сильный соперник, и мы обязаны поблагодарить наших болельщиков за поддержку на протяжении всего матча», – сказал Сауль.