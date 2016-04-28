Филипе Луис: «Сауль в отличной форме и никого не боится»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис отметил форму своего партнера Сауля, который забил единственный гол в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в ворота «Баварии».

«Мы рады этой победе, но знаем, что все может случится в ответном матче. Я могу сказать, что шансы 50 на 50. «Бавария» очень сильна на своем поле. Газон на из стадионе очень быстрый. Нам нужно будет отдать все силы, что у нас есть, чтобы осуществить мечту и попасть в финал.

После забитого гола мы почувствовали, что нужно защитить это лидерство, поэтому стали играть с оглядкой на свои ворота. У них были моменты, но защищаться нам было удобно.

Сауль сейчас находится в замечательной форме. Он отличный парень, молодой, но твердо стоящий на земле. Он никого не боится, готов обыграть любого соперника. Это был очень красивый гол, один из лучших в этом сезоне Лиги чемпионов», – сказал Луис.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 1:0.